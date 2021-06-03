***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2021 10:00
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939796
BIST
12:441.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.435
12:448,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0451
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
12:4410,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0501
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5481
En Düşük
10,4950
12:44525,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,73
|Açılış
|: 525,55
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KATMR
|3,63
|45.433.319
|% 10,00
|
|PENGD
|3,45
|8.271.689
|% 9,87
|
|EPLAS
|30,20
|9.048.663
|% 9,42
|
|GOLTS
|48,52
|26.400.748
|% 8,45
|
|MZHLD
|41,60
|3.453.436
|% 7,83
|
|BALAT
|6,31
|62.822
|% -7,21
|
|ORMA
|30,00
|52.620
|% -6,25
|
|SNPAM
|15,00
|33.270
|% -6,13
|
|QNBFB
|42,18
|11.389
|% -5,47
|
|CANTE
|8,11
|37.533.818
|% -4,36
|
|THYAO
|13,92
|1.209.072.465
|% 1,98
|
|GARAN
|8,07
|615.692.812
|% 0,12
|
|KRDMD
|7,93
|416.299.714
|% 1,54
|
|SISE
|7,98
|335.449.049
|% 2,18
|
|SASA
|34,40
|280.603.712
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,19
|247.973.432
|% -0,90
|
|THYAO
|13,92
|1.209.072.465
|% 1,98
|
|GARAN
|8,07
|615.692.812
|% 0,12
|
|IHLAS
|0,63
|38.900.419
|% 5,00
|
|EKGYO
|1,95
|111.290.924
|% 1,04
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6362
|8,6378
|% 0,52
|
|Euro
|10,5425
|10,5481
|% 0,48
|
|Sterlin
|12,2047
|12,2659
|% 0,53
|
|Frank
|9,5555
|9,6131
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2956
|2,3071
|% 0,49
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-15,12
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|-8,40
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|-4,06
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,03
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,10
|