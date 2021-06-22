***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 11:47
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943510
BIST
11:341.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:348,7553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0147
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
11:3410,4259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0312
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
11:34500,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,96
|Açılış
|: 500,85
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler11:34
|TKURU
|168,40
|5.129.029
|% 9,99
|
|VAKFN
|10,57
|68.955.558
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.859.079
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|2.493.785
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.050.745
|% 9,88
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,23
|248.843.070
|% -6,63
|
|METUR
|6,03
|16.834.114
|% -5,63
|
|YAPRK
|27,84
|780.253
|% -4,33
|
|AVHOL
|5,77
|2.032.685
|% -4,31
|
|THYAO
|14,88
|787.520.715
|% 1,99
|
|BOBET
|6,05
|270.346.132
|% -3,51
|
|BERA
|14,23
|248.843.070
|% -6,63
|
|KOZAL
|121,90
|213.714.903
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,13
|191.634.049
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|191.634.049
|% 0,00
|
|THYAO
|14,88
|787.520.715
|% 1,99
|
|BOBET
|6,05
|270.346.132
|% -3,51
|
|YKBNK
|2,16
|74.196.060
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,55
|34.748.350
|% 4,03
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7532
|8,7553
|% -0,17
|
|Euro
|10,4211
|10,4259
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,1092
|12,1699
|% -0,61
|
|Frank
|9,4834
|9,5405
|% -0,33
|
|Riyal
|2,3285
|2,3402
|% -0,13
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-5,65
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|-0,20
|