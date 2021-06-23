***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2021 17:52
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943842
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
18:05497,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,35
|Açılış
|: 497,12
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|27.588.942
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.128
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.197.778
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|106.514
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|55.807.713
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|84.874.389
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|131.333
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|45.981.819
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.261.630.848
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.171.365.857
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.135.313.803
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|825.545.086
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|736.932.286
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.135.313.803
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|327.942.891
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.171.365.857
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|736.932.286
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.261.630.848
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6525
|8,6557
|% 0,07
|
|Euro
|10,3409
|10,3491
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0478
|12,1082
|% 0,15
|
|Frank
|9,3959
|9,4525
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3000
|2,3116
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|8,70
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,10
|
|B. Petrol
|75,68
|75,68
|0,87
|
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