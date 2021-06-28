***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 15:31
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944483
BIST
15:501.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,29
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
15:508,7261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0382
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
15:5010,4079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0586
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
15:50499,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,76
|Açılış
|: 499,46
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler15:50
|ATATP
|26,40
|46.227.620
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.159.587
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.830.198
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.741.926
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.029.327
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.937.933
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.667.113
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,19
|835.298.216
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,96
|766.742.162
|% -4,39
|
|THYAO
|14,06
|687.823.297
|% -1,54
|
|SASA
|29,10
|483.498.001
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,69
|400.486.386
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,96
|766.742.162
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,18
|338.851.107
|% -1,36
|
|GARAN
|8,19
|835.298.216
|% -0,12
|
|AKBNK
|5,34
|350.318.224
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,08
|68.660.528
|% -1,82
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7230
|8,7261
|% -0,44
|
|Euro
|10,4009
|10,4079
|% -0,56
|
|Sterlin
|12,1063
|12,1670
|% -0,21
|
|Frank
|9,4521
|9,5091
|% -0,68
|
|Riyal
|2,3215
|2,3331
|% -0,36
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,70
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,55
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,15
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:00ATLAS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 487, 456 adet işlem
-
15:59VERUS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 46.72 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 522 adet işlem
-
15:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 4 kaybederek (% -0.68 ) 1, 222
-
15:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, SELVA, DAGHL, TACTR, YAPRK, SERVE, KUTPO, VANGD, TKURU, ATATP
-
15:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, CEOEM, DENGE, SAMAT