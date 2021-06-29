***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:17
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944707
BIST
10:091.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,42
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.369
10:098,7311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0479
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7461
En Düşük
8,6689
10:0910,4042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0340
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4269
En Düşük
10,3438
10:09497,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,79
|Açılış
|: 497,67
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler10:09
|TKURU
|271,00
|1.373.157
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|3.152.606
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|SELVA
|4,05
|22.031.409
|% 9,76
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|BASCM
|10,87
|10.870
|% -5,64
|
|BALAT
|5,10
|21.180
|% -5,56
|
|ALKA
|16,86
|806.115
|% -5,17
|
|METUR
|5,82
|1.706.742
|% -4,75
|
|EKGYO
|1,93
|40.728.768
|% -0,52
|
|THYAO
|13,77
|33.875.427
|% -0,65
|
|ERBOS
|122,90
|27.716.992
|% 6,96
|
|GARAN
|8,19
|24.464.877
|% 0,12
|
|KOZAL
|116,40
|23.176.246
|% -0,26
|
|EKGYO
|1,93
|40.728.768
|% -0,52
|
|SELVA
|4,05
|22.031.409
|% 9,76
|
|TSKB
|1,27
|4.612.070
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,07
|3.745.504
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|24.464.877
|% 0,12
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7253
|8,7311
|% 0,55
|
|Euro
|10,3961
|10,4042
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,0430
|12,1033
|% 0,14
|
|Frank
|9,4384
|9,4952
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3160
|2,3276
|% 0,26
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,71
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,01
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,14
|