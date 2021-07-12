***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 10:09
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950133
BIST
10:261.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.379
10:268,6565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6373
10:2610,2836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2520
10:26501,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,12
|Açılış
|: 501,43
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler10:26
|VBTYZ
|13,72
|32.226.634
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|11.804.136
|% 9,73
|
|INTEM
|39,60
|1.420.385
|% 7,73
|
|EDIP
|3,07
|7.053.612
|% 6,60
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|IDEAS
|52,00
|1.179.932
|% -5,37
|
|EUKYO
|7,82
|718.928
|% -5,21
|
|TACTR
|29,02
|63.844
|% -3,91
|
|SAMAT
|4,00
|1.721.581
|% -3,61
|
|THYAO
|13,61
|126.553.517
|% 0,29
|
|EREGL
|18,30
|116.014.344
|% 1,39
|
|GARAN
|8,59
|88.665.900
|% 0,70
|
|PETKM
|5,47
|83.097.296
|% 0,55
|
|KRDMD
|7,29
|77.457.298
|% 0,97
|
|MRGYO
|1,07
|19.313.804
|% 0,94
|
|PETKM
|5,47
|83.097.296
|% 0,55
|
|PEKGY
|1,09
|12.907.101
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,29
|77.457.298
|% 0,97
|
|GARAN
|8,59
|88.665.900
|% 0,70
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6524
|8,6565
|% -0,02
|
|Euro
|10,2777
|10,2836
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9843
|12,0444
|% -0,12
|
|Frank
|9,4233
|9,4800
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3007
|2,3122
|% -0,03
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,76
|
|Altın Gr.
|501
|502
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,03
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,49
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