***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 10:09
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950527
BIST
10:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.354
10:058,6250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6084
10:0510,2405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0122
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2199
10:05502,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 502,25
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler10:03
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|237.901
|% 5,16
|
|YAPRK
|32,34
|291.516
|% 4,86
|
|SODSN
|22,04
|105.193
|% 4,75
|
|FADE
|14,32
|6.942.757
|% -8,96
|
|AYCES
|60,00
|983.005
|% -7,69
|
|AVHOL
|4,96
|988.858
|% -6,94
|
|ISBIR
|5.000,00
|145.000
|% -5,66
|
|VBTYZ
|13,20
|15.039.590
|% -3,79
|
|GARAN
|8,61
|43.696.471
|% -0,35
|
|THYAO
|13,27
|22.580.622
|% 0,23
|
|PETKM
|5,30
|17.055.850
|% 0,19
|
|EKGYO
|1,79
|15.621.690
|% -1,10
|
|VBTYZ
|13,20
|15.039.590
|% -3,79
|
|EKGYO
|1,79
|15.621.690
|% -1,10
|
|PEKGY
|1,10
|5.823.768
|% -2,65
|
|GARAN
|8,61
|43.696.471
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,26
|10.954.661
|% -0,44
|
|SKBNK
|1,03
|4.573.971
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6222
|8,6258
|% -0,11
|
|Euro
|10,2324
|10,2404
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9335
|11,9933
|% -0,17
|
|Frank
|9,3885
|9,4451
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2931
|2,3046
|% -0,10
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|5,00
|
|Altın Gr.
|502
|502
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,36
|