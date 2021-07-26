***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 10:19
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951698
BIST
11:391.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,35
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
11:398,5848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0364
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
11:3910,1457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0781
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
11:39499,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,39
|Açılış
|: 499,86
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler11:39
|EDIP
|5,06
|16.496.001
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.356.813
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.433.931
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|22.274.343
|% 9,79
|
|UFUK
|14,95
|32.038
|% 8,33
|
|FADE
|14,49
|23.305.593
|% -13,39
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|ADEL
|23,44
|2.324.004
|% -5,18
|
|IDEAS
|52,90
|2.090.578
|% -4,86
|
|YESIL
|2,37
|23.517.245
|% -4,82
|
|GARAN
|8,09
|472.896.327
|% -2,18
|
|PETKM
|5,41
|302.871.777
|% 2,08
|
|KRDMD
|7,44
|298.977.221
|% 2,48
|
|SASA
|30,22
|256.562.183
|% 1,07
|
|THYAO
|12,43
|254.908.470
|% -2,36
|
|EKGYO
|1,79
|108.540.347
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|472.896.327
|% -2,18
|
|PETKM
|5,41
|302.871.777
|% 2,08
|
|SKBNK
|1,05
|42.970.439
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|92.628.900
|% -0,88
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5807
|8,5848
|% 0,43
|
|Euro
|10,0937
|10,1457
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,7888
|11,8480
|% 0,58
|
|Frank
|9,3136
|9,3697
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2841
|2,2955
|% 0,52
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,76
|
|Altın Gr.
|500
|500
|4,43
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,01
|0,09
|
|B. Petrol
|72,52
|72,52
|-0,92
|
Seans Raporu
11:39
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11:54KUTPO
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