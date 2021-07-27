***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2021 15:48
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952015
BIST
15:421.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.358
En Düşük
1.342
15:428,5611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0088
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
15:4210,1568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0509
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1568
En Düşük
10,0795
15:42496,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,02
|Açılış
|: 496,34
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,00
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler15:42
|VANGD
|5,51
|7.825.349
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.966.143
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.678.392
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.304.550
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,26
|11.510.514
|% -6,03
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|SELVA
|7,10
|29.401.944
|% -4,05
|
|THYAO
|12,53
|677.746.550
|% 1,79
|
|GARAN
|8,19
|533.708.350
|% 0,49
|
|SASA
|29,96
|387.144.449
|% 0,94
|
|EREGL
|18,40
|337.462.156
|% 2,00
|
|KRDMD
|7,40
|312.344.371
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,27
|228.484.717
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,00
|87.206.569
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|533.708.350
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,80
|116.321.813
|% -0,55
|
|TSPOR
|3,34
|197.324.749
|% 9,15
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5592
|8,5611
|% 0,10
|
|Euro
|10,0839
|10,1568
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,7893
|11,8485
|% 0,05
|
|Frank
|9,3185
|9,3746
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2749
|2,2863
|% 0,06
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|6,81
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|7,93
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|3,84
|
|Çeyrek
|795
|813
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,02
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,10
|
Seans Raporu
15:42
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15:52NIBAS
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