***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 10:04
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952190
BIST
11:241.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
11:248,5609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 8,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5439
11:2410,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0041
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
11:24495,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 495,46
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KATMR
|3,19
|48.873.538
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|23.805.002
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.602.308
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|20.650.252
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|39.703.908
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|70.695.818
|% -9,91
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|AVOD
|5,13
|2.624.398
|% -3,21
|
|METUR
|7,02
|68.391.593
|% -2,90
|
|GARAN
|8,23
|243.532.576
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,54
|198.632.612
|% 0,67
|
|THYAO
|12,57
|190.459.073
|% 0,16
|
|PETKM
|5,55
|184.543.942
|% -0,54
|
|EREGL
|18,66
|160.280.514
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,28
|158.658.911
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,55
|94.378.801
|% 0,00
|
|PETKM
|5,55
|184.543.942
|% -0,54
|
|KARSN
|4,00
|123.174.335
|% 1,27
|
|GARAN
|8,23
|243.532.576
|% 0,37
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5579
|8,5609
|% 0,02
|
|Euro
|10,0957
|10,1263
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8364
|11,8958
|% -0,07
|
|Frank
|9,3191
|9,3752
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2758
|2,2872
|% 0,02
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|1,55
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,88
|73,88
|0,36
|
Seans Raporu
11:24
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11:37AVGYO
Yüzde 8.03 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 426, 178 adet işlem
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11:36EDIP
Yüzde 4.68 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 943, 444 adet işlem
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11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, VESTL, PETKM
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11:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, EREGL, FROTO
-
11:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 86 artarak (% 0.41 ) 1, 204