***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 11:59
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955307
BIST
14:041.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.429
14:048,5737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0538
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6109
En Düşük
8,5140
14:0410,1365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0296
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
14:04495,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,58
|Açılış
|: 495,77
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler14:02
|KTSKR
|35,44
|48.967.974
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|768.930.007
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.327.734
|% 9,96
|
|VBTYZ
|22,98
|141.129.244
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|14.279.440
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.502.262
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,71
|85.001.378
|% -8,70
|
|KRONT
|51,35
|95.836.138
|% -6,89
|
|KRSTL
|1,87
|11.009.612
|% -6,03
|
|GARAN
|9,30
|1.109.937.167
|% 0,43
|
|GENIL
|13,00
|768.930.007
|% 9,98
|
|SISE
|8,00
|535.867.124
|% 1,65
|
|SASA
|30,00
|511.556.615
|% 1,15
|
|THYAO
|12,80
|496.014.693
|% 0,31
|
|GARAN
|9,30
|1.109.937.167
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,83
|179.682.743
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,84
|275.977.024
|% -5,02
|
|YKBNK
|2,47
|172.008.300
|% -0,80
|
|SISE
|8,00
|535.867.124
|% 1,65
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5841
|8,5859
|% 0,77
|
|Euro
|10,1385
|10,1433
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,9169
|11,9766
|% 0,73
|
|Frank
|9,4218
|9,4785
|% 0,69
|
|Riyal
|2,2838
|2,2952
|% 0,83
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-9,06
|
|Altın Gr.
|496
|497
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|11,00
|
|Tam
|3.274
|3.356
|5,81
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|2,81
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,03
|
|B. Petrol
|72,16
|72,16
|0,87
|