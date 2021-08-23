***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2021 13:06
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959991
BIST
17:011.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,63
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.462
En Düşük
1.454
17:018,4576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0270
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:019,9364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:01490,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,89
|Açılış
|: 490,89
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:59
|BRYAT
|436,70
|207.999.467
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.106.311
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.335.906
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|60.508.072
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|155.362.718
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.201.094
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.737.517
|% -9,95
|
|DAGI
|3,83
|13.357.122
|% -6,36
|
|KRONT
|35,78
|41.118.675
|% -4,89
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.218.323.833
|% 1,92
|
|SISE
|8,97
|732.626.194
|% 3,10
|
|THYAO
|12,47
|702.673.545
|% 1,71
|
|SASA
|28,00
|633.090.148
|% 0,36
|
|BRLSM
|11,01
|576.106.311
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.218.323.833
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,58
|236.043.079
|% 1,57
|
|SISE
|8,97
|732.626.194
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,88
|152.315.038
|% 1,62
|
|AKBNK
|5,71
|432.790.633
|% 2,15
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4608
|8,4632
|% -0,25
|
|Euro
|9,9306
|9,9343
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,5539
|11,6119
|% 0,27
|
|Frank
|9,2128
|9,2683
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2492
|2,2605
|% -0,28
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|21,21
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|28,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|25,92
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|12,54
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,13
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|2,91
|