***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2021 10:01
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962949
BIST
14:291.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,31
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:298,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
14:2910,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:29489,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,13
|Açılış
|: 489,88
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ORCAY
|14,33
|158.266.681
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.718.065
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.491.497
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.097.694
|% 9,92
|
|PENTA
|100,50
|8.883.570
|% 9,36
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,50
|23.759.167
|% -4,42
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,47
|1.020.996.644
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,52
|503.355.763
|% -0,40
|
|THYAO
|12,47
|332.644.330
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,30
|328.799.722
|% 0,55
|
|HALKB
|4,78
|299.189.776
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,52
|503.355.763
|% -0,40
|
|GARAN
|9,47
|1.020.996.644
|% 0,64
|
|HALKB
|4,78
|299.189.776
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,60
|30.345.998
|% -1,64
|
|ODAS
|1,48
|69.187.918
|% 2,07
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4607
|8,4630
|% 0,01
|
|Euro
|10,0233
|10,0304
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,6577
|11,7162
|% 0,36
|
|Frank
|9,1669
|9,2221
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 0,08
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|10,87
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|18,26
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|8,83
|
|Çeyrek
|782
|799
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|0,51
|
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