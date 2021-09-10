***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2021 11:14
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963104
BIST
14:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.448
14:058,4212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
14:059,9697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0234
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9529
14:05486,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,77
|Açılış
|: 486,01
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:02
|YEOTK
|35,42
|54.264.869
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.008.833
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.670.740
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.773.308
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.332.218
|% 9,96
|
|TGSAS
|17,50
|11.848.481
|% -9,98
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|BRKO
|1,17
|925.928
|% -4,88
|
|EUHOL
|3,14
|12.884.000
|% -4,85
|
|GARAN
|9,64
|895.932.729
|% 0,84
|
|THYAO
|12,57
|335.456.589
|% -0,48
|
|YKBNK
|2,55
|291.365.213
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|262.327.249
|% -0,82
|
|FROTO
|174,10
|233.081.946
|% 2,65
|
|YKBNK
|2,55
|291.365.213
|% -0,39
|
|GARAN
|9,64
|895.932.729
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,87
|84.734.211
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|262.327.249
|% -0,82
|
|AKBNK
|5,73
|184.949.889
|% -0,17
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4167
|8,4191
|% -0,22
|
|Euro
|9,9618
|9,9687
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,6406
|11,6989
|% -0,02
|
|Frank
|9,1335
|9,1885
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2373
|2,2485
|% -0,24
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|0,75
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-6,00
|
|Tam
|3.194
|3.275
|-13,41
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-6,48
|
|Çeyrek
|774
|792
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|1,26
|