***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 11:36
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964489
BIST
11:461.400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -19,80
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.396
11:468,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0301
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
11:4610,1676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0274
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
11:46490,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,24
|Açılış
|: 490,27
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler11:46
|GARFA
|11,30
|5.331.520
|% 9,92
|
|BALAT
|9,45
|174.211
|% 9,88
|
|EDIP
|3,74
|29.538.172
|% 9,36
|
|OYLUM
|8,03
|13.809.921
|% 8,37
|
|DAGI
|3,64
|51.560.115
|% 7,37
|
|KTSKR
|58,45
|5.003.050
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,19
|7.629.637
|% -5,56
|
|BMSCH
|8,86
|18.396.025
|% -5,44
|
|NUGYO
|13,92
|5.403.035
|% -5,24
|
|BRYAT
|389,90
|25.874.355
|% -4,83
|
|TEZOL
|19,27
|685.188.582
|% 4,50
|
|THYAO
|12,67
|397.534.413
|% -0,39
|
|GARAN
|9,25
|250.759.555
|% -1,49
|
|EREGL
|16,72
|177.760.850
|% -1,88
|
|BJKAS
|6,71
|175.469.536
|% 7,36
|
|EKGYO
|1,77
|125.358.217
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,41
|99.384.525
|% -1,63
|
|TEZOL
|19,27
|685.188.582
|% 4,50
|
|THYAO
|12,67
|397.534.413
|% -0,39
|
|SKBNK
|0,99
|28.402.972
|% -1,98
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6756
|8,6769
|% 0,35
|
|Euro
|10,1637
|10,1676
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,8329
|11,8923
|% -0,05
|
|Frank
|9,2784
|9,3343
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3072
|2,3187
|% 0,35
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|2,57
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,04
|
|B. Petrol
|74,25
|74,25
|-1,09
|