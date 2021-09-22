***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 13:12
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964831
BIST
17:041.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,66
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
17:048,6456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0184
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
17:0410,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0472
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
17:04493,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 493,09
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler17:03
|YEOTK
|60,50
|19.025.012
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.007.772
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|14.191.562
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|27.044.998
|% 9,93
|
|UNLU
|6,37
|125.498.098
|% 9,64
|
|NUGYO
|10,72
|87.737.038
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|59.176.421
|% -9,72
|
|KTSKR
|59,00
|46.653.479
|% -8,17
|
|NIBAS
|8,80
|15.940.114
|% -7,27
|
|BJKAS
|6,29
|181.059.461
|% -7,09
|
|THYAO
|13,09
|967.988.878
|% 0,31
|
|GARAN
|9,28
|692.496.190
|% 1,09
|
|EREGL
|16,51
|615.342.236
|% 2,80
|
|TRILC
|13,20
|612.972.937
|% -1,79
|
|KRDMD
|6,33
|506.030.587
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,40
|250.417.793
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,33
|506.030.587
|% 0,32
|
|GARAN
|9,28
|692.496.190
|% 1,09
|
|THYAO
|13,09
|967.988.878
|% 0,31
|
|PETKM
|6,25
|433.111.651
|% 1,96
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6424
|8,6478
|% 0,24
|
|Euro
|10,1566
|10,1607
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,7592
|11,8181
|% 0,07
|
|Frank
|9,3369
|9,3931
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2998
|2,3114
|% 0,28
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,10
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.320
|5,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|1,76
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|0,85
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,43
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,08
|
|B. Petrol
|75,76
|75,76
|1,40
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:14FRIGO
Yüzde 9.25 oranında artışla 19.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 539 adet işlem
-
17:12DERHL
Yüzde 4.19 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 466 adet işlem
-
17:11TSPOR
Yüzde 4.42 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 613, 950 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 53 artarak (% 0.37 ) 1, 490
-
17:10UNLU
Yüzde 9.81 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 112, 029 adet işlem