***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 10:19
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964930
BIST
10:151.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.411
En Düşük
1.408
10:158,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0194
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6345
10:1510,1763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0619
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1904
En Düşük
10,1002
10:15490,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,22
|Açılış
|: 490,71
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,39
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler10:15
|YEOTK
|66,55
|50.493.649
|% 10,00
|
|KIMMR
|4,23
|2.073.559
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|42.314
|% 9,76
|
|PENTA
|176,00
|12.171.344
|% 7,78
|
|DIRIT
|5,67
|87.284
|% 6,98
|
|KTSKR
|59,90
|3.668.571
|% -4,92
|
|AYES
|18,00
|33.192
|% -4,56
|
|TACTR
|24,82
|5.535
|% -3,80
|
|BALAT
|10,00
|145.480
|% -3,66
|
|GSRAY
|3,28
|13.838.884
|% -3,53
|
|EREGL
|16,88
|93.876.833
|% -0,12
|
|GARAN
|9,47
|84.044.869
|% -0,11
|
|THYAO
|13,19
|73.626.396
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,43
|63.893.683
|% -0,41
|
|YEOTK
|66,55
|50.493.649
|% 10,00
|
|YKBNK
|2,43
|63.893.683
|% -0,41
|
|GARAN
|9,47
|84.044.869
|% -0,11
|
|ODAS
|1,34
|9.347.987
|% -0,74
|
|KRDMD
|6,43
|41.643.786
|% -0,92
|
|THYAO
|13,19
|73.626.396
|% 0,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6663
|8,6713
|% 0,22
|
|Euro
|10,1700
|10,1763
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,7983
|11,8574
|% 0,44
|
|Frank
|9,3443
|9,4006
|% 0,45
|
|Riyal
|2,3045
|2,3160
|% 0,20
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-4,59
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|0,14
|