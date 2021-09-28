***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 16:28
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965529
BIST
16:361.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,26
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
16:368,8905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0732
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
16:3610,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0621
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
16:36496,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,17
|Açılış
|: 496,36
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ERSU
|4,62
|31.248.541
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.315.155
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,32
|7.604.029
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,05
|3.820.992
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.799.219
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|30.042.810
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.300.492
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|NUGYO
|8,45
|61.307.448
|% -7,85
|
|THYAO
|13,81
|1.247.484.781
|% 2,07
|
|GARAN
|8,84
|904.813.938
|% -0,90
|
|TUPRS
|113,30
|737.449.060
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,34
|581.338.205
|% -0,85
|
|SISE
|8,04
|485.724.421
|% -1,47
|
|YKBNK
|2,34
|581.338.205
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|155.305.576
|% 0,75
|
|GARAN
|8,84
|904.813.938
|% -0,90
|
|THYAO
|13,81
|1.247.484.781
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,78
|118.696.394
|% 0,00
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8841
|8,8905
|% 0,83
|
|Euro
|10,3748
|10,3807
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9990
|12,0591
|% -0,35
|
|Frank
|9,5301
|9,5875
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3594
|2,3713
|% 0,68
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-15,14
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|-18,00
|
|Tam
|3.267
|3.349
|-18,12
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-8,76
|
|Çeyrek
|792
|810
|-4,38
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|0,81
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Seans Raporu
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