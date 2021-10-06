***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 17:28
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967536
BIST
17:161.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -17,05
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:168,8885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0199
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:1610,2697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0230
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:16502,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|: 502,73
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:15
|NUGYO
|12,43
|17.638.168
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.776.373
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.397.775
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.331.547
|% -10,00
|
|PETKM
|6,08
|1.719.079.359
|% -8,71
|
|HURGZ
|2,07
|49.590.431
|% -8,00
|
|RALYH
|4,15
|3.655.175
|% -7,98
|
|MARTI
|1,41
|29.981.606
|% -7,24
|
|PETKM
|6,08
|1.719.079.359
|% -8,71
|
|EREGL
|16,24
|1.269.755.565
|% 0,56
|
|GARAN
|9,25
|1.190.655.629
|% -0,32
|
|TUPRS
|119,30
|918.035.922
|% -1,32
|
|THYAO
|13,64
|770.623.364
|% -2,85
|
|PETKM
|6,08
|1.719.079.359
|% -8,71
|
|YKBNK
|2,37
|495.571.767
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.246.828
|% -1,65
|
|GARAN
|9,25
|1.190.655.629
|% -0,32
|
|KRDMD
|6,26
|656.138.702
|% -1,42
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8865
|8,8899
|% 0,24
|
|Euro
|10,2654
|10,2695
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,0337
|12,0941
|% -0,08
|
|Frank
|9,5401
|9,5976
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3641
|2,3759
|% 0,32
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|0,17
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|-1,12
|