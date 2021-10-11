***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 14:53
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969435
BIST
17:421.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,75
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:428,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:4210,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
17:42506,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 506,97
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.147.613
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|33.963.992
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.813.078
|% 9,96
|
|KUTPO
|63,00
|100.127.883
|% -10,00
|
|GESAN
|21,60
|210.589.382
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.133.061
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|63.799.399
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,43
|1.218.144.908
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,75
|876.083.458
|% 4,98
|
|EREGL
|17,57
|804.167.409
|% 2,93
|
|TUPRS
|125,50
|654.599.777
|% 2,03
|
|THYAO
|14,19
|490.647.809
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,41
|362.086.956
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,75
|876.083.458
|% 4,98
|
|GARAN
|9,43
|1.218.144.908
|% 1,40
|
|EKGYO
|1,80
|213.268.524
|% 1,12
|
|ODAS
|1,51
|163.679.273
|% 3,42
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9629
|8,9688
|% 0,00
|
|Euro
|10,3788
|10,3832
|% 0,00
|
|Sterlin
|12,1947
|12,2558
|% 0,17
|
|Frank
|9,6517
|9,7098
|% 0,19
|
|Riyal
|2,3847
|2,3966
|% 0,02
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-0,49
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|1,58
|