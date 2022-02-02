***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.02.2022 11:24
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998797
BIST
18:051.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,09
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
18:0513,5453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0244
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
18:0515,4875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0418
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4594
18:05787,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,51
|Açılış
|: 787,33
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|19.130,40
|1.058.960
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.534.672
|% 9,99
|
|UTPYA
|12,89
|943.879
|% 9,98
|
|HURGZ
|2,21
|58.919.569
|% 9,95
|
|SAMAT
|5,77
|26.654.661
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.345.192
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|2.649.179
|% -8,42
|
|ISMEN
|18,69
|92.489.185
|% -6,50
|
|KRSTL
|5,14
|5.958.387
|% -6,20
|
|EUHOL
|3,43
|7.601.874
|% -5,77
|
|THYAO
|26,76
|2.431.369.522
|% -0,96
|
|YKBNK
|4,05
|1.873.360.596
|% -0,74
|
|KRDMD
|11,07
|1.400.014.013
|% -1,42
|
|SASA
|47,48
|913.912.696
|% 2,42
|
|TOASO
|81,85
|851.577.881
|% 0,24
|
|YKBNK
|4,05
|1.873.360.596
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,35
|335.683.395
|% -1,26
|
|KRDMD
|11,07
|1.400.014.013
|% -1,42
|
|TSKB
|1,51
|170.759.262
|% -3,21
|
|ODAS
|1,31
|139.815.732
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5400
|13,5453
|% -0,18
|
|Euro
|15,4712
|15,4875
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,2749
|18,3665
|% -0,60
|
|Frank
|14,6002
|14,6881
|% -0,44
|
|Riyal
|3,5988
|3,6168
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|0,35
|
|Altın Gr.
|786
|787
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|5.208
|5.286
|-15,00
|
|Tam
|5.190
|5.324
|-3,80
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-1,84
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,83
|0,05
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|2,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 1, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 17, 946.00 milyon TL de
-
17:57DOCO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 1, 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 030 adet işlem
-
17:56TEKTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 114, 969 adet işlem
-
17:55TEKTU
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 061, 658 adet işlem
-
17:53EUHOL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 257 adet işlem