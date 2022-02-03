***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2022 15:17
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999199
BIST
16:131.955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
16:1313,5393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0304
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
16:1315,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4824
16:13789,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,67
|Açılış
|: 789,51
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler16:13
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.417.715
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,48
|80.842.085
|% 9,73
|
|ORCAY
|51,55
|21.217.761
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|ISMEN
|18,82
|80.710.204
|% -5,85
|
|KLGYO
|1,65
|27.104.573
|% -5,17
|
|THYAO
|26,98
|1.917.658.227
|% -0,15
|
|YKBNK
|4,11
|1.534.467.708
|% 0,74
|
|KRDMD
|11,09
|1.081.598.224
|% -1,25
|
|GARAN
|11,95
|628.263.532
|% 0,08
|
|TOASO
|83,30
|573.360.031
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,11
|1.534.467.708
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,38
|279.828.476
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,09
|1.081.598.224
|% -1,25
|
|ODAS
|1,31
|125.821.929
|% -1,50
|
|TSKB
|1,54
|132.315.510
|% -1,28
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5302
|13,5393
|% -0,22
|
|Euro
|15,5138
|15,5320
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,2927
|18,3845
|% -0,50
|
|Frank
|14,6294
|14,7175
|% -0,24
|
|Riyal
|3,5978
|3,6158
|% -0,21
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|8,09
|
|Altın Gr.
|789
|790
|1,72
|
|Cumhuriyet
|5.241
|5.332
|31,00
|
|Tam
|5.216
|5.348
|19,83
|
|Yarım
|2.521
|2.587
|9,59
|
|Çeyrek
|1.264
|1.293
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|92,80
|92,80
|1,69
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
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16:28SERVE
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 16.50 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 960 adet işlem
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16:27XU100
Endeks 1, 955 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 14, 496.00 milyon TL de
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16:25TEKTU
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 1.59 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 124, 189 adet işlem
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16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, TOASO, KOZAL
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 89 kaybederek (% -0.17 ) 1, 746