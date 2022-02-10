***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2022 11:05
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000802
BIST
11:452.043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,19
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.039
11:4513,5550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0139
|Açılış
|: 13,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
11:4515,5239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0425
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5330
En Düşük
15,4470
11:45797,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,14
|Açılış
|: 797,85
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler11:43
|PKENT
|594,40
|4.981.666
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|4.442.142
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|18.982.956
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.208.583
|% 9,95
|
|SELGD
|4,47
|1.735.149
|% 7,71
|
|ORCAY
|33,84
|174.393.754
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,80
|5.734.410
|% -4,76
|
|HURGZ
|2,22
|17.401.019
|% -3,90
|
|SONME
|47,58
|2.913.302
|% -3,88
|
|ARDYZ
|6,75
|375.371.970
|% -3,85
|
|THYAO
|29,62
|1.019.289.947
|% -0,74
|
|EREGL
|29,44
|586.558.994
|% -0,54
|
|KRDMD
|12,01
|560.158.422
|% -0,58
|
|YKBNK
|4,11
|478.622.169
|% 0,00
|
|SISE
|14,18
|445.737.310
|% -0,56
|
|YKBNK
|4,11
|478.622.169
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,35
|143.767.488
|% 0,43
|
|ARDYZ
|6,75
|375.371.970
|% -3,85
|
|MOBTL
|1,91
|100.123.284
|% 3,24
|
|KRDMD
|12,01
|560.158.422
|% -0,58
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5541
|13,5596
|% 0,14
|
|Euro
|15,5056
|15,5218
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,3187
|18,4106
|% 0,25
|
|Frank
|14,6100
|14,6980
|% 0,12
|
|Riyal
|3,6024
|3,6205
|% 0,11
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-1,46
|
|Altın Gr.
|798
|798
|0,11
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.281
|5.413
|-5,60
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-2,71
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,01
|
|B. Petrol
|91,87
|91,87
|0,32
|