***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2022 10:42
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025382
BIST
10:402.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,71
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.423
10:4014,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0299
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8244
En Düşük
14,7579
10:4015,6693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1111
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6701
En Düşük
15,5143
10:40911,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 10,60
|Açılış
|: 911,09
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
911,18
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler10:38
|CEMTS
|25,96
|32.719.974
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|4.619.181
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|2.870.295
|% 9,95
|
|MERKO
|3,70
|15.823.301
|% 9,79
|
|CRDFA
|2,50
|6.394.498
|% 9,65
|
|LIDER
|22,86
|73.383.406
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|10.574.966
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|1.390.820
|% -9,94
|
|DITAS
|28,34
|10.260.756
|% -7,19
|
|ENJSA
|13,86
|84.459.016
|% -5,78
|
|THYAO
|41,14
|1.041.948.213
|% 1,58
|
|AKBNK
|8,98
|225.758.242
|% 0,11
|
|GARAN
|15,00
|195.314.636
|% 0,13
|
|EREGL
|33,28
|189.543.284
|% 0,36
|
|ASELS
|24,62
|184.791.047
|% -0,57
|
|SKBNK
|1,20
|66.708.625
|% -0,83
|
|ODAS
|2,45
|92.492.463
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,65
|89.786.664
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,89
|150.056.125
|% -0,41
|
|ALBRK
|1,25
|37.274.499
|% -0,79
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8130
|14,8163
|% 0,18
|
|Euro
|15,6572
|15,6669
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,5339
|18,6269
|% 0,93
|
|Frank
|15,2117
|15,3033
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9367
|3,9565
|% 0,20
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|18,83
|
|Altın Gr.
|910
|910
|9,61
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,47
|