***EUKYO* *ETYAT* *EUYO* *BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.07.2021 09:10
***EUKYO******ETYAT******EUYO******BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAKAB, ETYAT, EUKYO, EUYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAKAB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4166666 TL Teorik Fiyat: 19,453 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ETYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,06 TL Teorik Fiyat: 3,44 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EUKYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0575 TL Teorik Fiyat: 7,203 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EUYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0625 TL Teorik Fiyat: 4,048 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946667
BIST
10:041.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,74
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.397
En Düşük
1.395
10:048,6559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
10:0410,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
10:04502,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,94
|Açılış
|: 502,30
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler10:04
|EDATA
|7,26
|4.408.817
|% 10,00
|
|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
|
|SELVA
|6,47
|7.075.742
|% 9,66
|
|EUKYO
|7,89
|1.165.421
|% 9,54
|
|ARMDA
|53,90
|1.011.941
|% 6,21
|
|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
|
|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
|
|NIBAS
|12,32
|1.334.656
|% -5,16
|
|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
|
|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
|
|THYAO
|14,09
|38.592.344
|% -0,21
|
|EREGL
|18,37
|33.843.314
|% 0,82
|
|SASA
|29,70
|24.688.738
|% 0,54
|
|GARAN
|8,64
|23.897.013
|% 0,00
|
|KOZAL
|111,60
|18.808.019
|% 0,18
|
|EKGYO
|1,89
|17.790.594
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,30
|8.640.870
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,59
|3.152.555
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,23
|10.814.036
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|6.188.145
|% 0,00
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6527
|8,6559
|% -0,10
|
|Euro
|10,2870
|10,2927
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9756
|12,0357
|% 0,09
|
|Frank
|9,3589
|9,4152
|% 0,00
|
|Riyal
|2,2994
|2,3110
|% -0,20
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|14,78
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,99
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,62
|26,65
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,23
|
Seans Raporu
10:04
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10:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 37 artarak (% 0.09 ) 1, 503
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10:14
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10:14
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NIBAS, KSTUR
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10:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, EDATA, SELVA
-
10:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR