***EUKYO* *ETYAT* *EUYO* *BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EUKYO******ETYAT******EUYO******BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BAKAB, EUKYO, ETYAT, EUYO06.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBAK AMBALAJ BAKAB 0,4166666 0,3541666EURO KAPITAL YAT. ORT. EUKYO 0,0575 0,0575EURO TREND YAT. ORT. ETYAT 0,06 0,06EURO YAT. ORT. EUYO 0,0625 0,0625http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946297BIST