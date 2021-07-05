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***EUKYO* *ETYAT* *EUYO* *BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

05.07.2021 16:54



***EUKYO******ETYAT******EUYO******BAKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BAKAB, EUKYO, ETYAT, EUYO

06.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BAK AMBALAJ BAKAB 0,4166666 0,3541666
EURO KAPITAL YAT. ORT. EUKYO 0,0575 0,0575
EURO TREND YAT. ORT. ETYAT 0,06 0,06
EURO YAT. ORT. EUYO 0,0625 0,0625





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946297


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GWIND 3,74 137.907.202 % 10,00  
EDATA 7,26 19.231.464 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
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Tam 3.323 3.409 37,66  
Yarım 1.606 1.649 18,21  
Çeyrek 806 825 9,11  
Gümüş.Ons 26,14 26,18 -0,31  
Gümüş Gr. 7,30 7,32 -0,07  
B. Petrol 74,47 74,47 -2,69  
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