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***EUKYO* *ETYAT* *EUYO* *HATEK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

18.06.2020 17:02
GÜNCEL HABERLER



***EUKYO******ETYAT******EUYO******HATEK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler EUKYO, EUYO, ETYAT, HATEK

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 EUKYO Nakit Temettü Ödeme 8,25 8,25 18/06/2020 TRY
PAY SENEDİ EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURY00011 EUYO Nakit Temettü Ödeme 8 8 18/06/2020 TRY
PAY SENEDİ EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEUTY00017 ETYAT Nakit Temettü Ödeme 8 8 18/06/2020 TRY
PAY SENEDİ HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. TREHTKS00013 HATEK Nakit Temettü Ödeme 16,19046 19,04761 18/06/2020 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851829


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 9,26 9.253.935 % 9,98  
TSPOR 8,05 171.961.459 % 9,97  
MTRYO 2,54 100.444.782 % 9,96  
TCELL 16,23 1.254.953.059 % 9,96  
METUR 2,32 18.874.939 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4880 8,5306 % -0,93  
Frank 7,1756 7,2188 % -0,14  
Riyal 1,8227 1,8318 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.722 -5,01  
Altın Gr. 379 379 -0,99  
Cumhuriyet 2.466 2.480 -6,50  
Tam 2.531 2.545 -6,60  
Yarım 1.233 1.244 -3,30  
Çeyrek 619 623 -1,60  
Gümüş.Ons 17,36 17,40 -0,13  
Gümüş Gr. 3,82 3,83 -0,03  
B. Petrol 41,11 41,11 0,40  
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