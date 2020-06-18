***EUKYO* *ETYAT* *EUYO* *HATEK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
18.06.2020 17:02
***EUKYO******ETYAT******EUYO******HATEK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler EUKYO, EUYO, ETYAT, HATEK
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 EUKYO Nakit Temettü Ödeme 8,25 8,25 18/06/2020 TRY
PAY SENEDİ EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURY00011 EUYO Nakit Temettü Ödeme 8 8 18/06/2020 TRY
PAY SENEDİ EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEUTY00017 ETYAT Nakit Temettü Ödeme 8 8 18/06/2020 TRY
PAY SENEDİ HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. TREHTKS00013 HATEK Nakit Temettü Ödeme 16,19046 19,04761 18/06/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851829
BIST
17:36112.507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.566,88
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
17:366,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
17:367,6972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
17:36378,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,11
|Açılış
|: 378,89
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.253.935
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|171.961.459
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.444.782
|% 9,96
|
|TCELL
|16,23
|1.254.953.059
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.874.939
|% 9,95
|
|RTALB
|36,08
|147.218.459
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.260.584
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,26
|7.078.814
|% -9,92
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,04
|2.216.668.140
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.254.953.059
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,44
|873.142.658
|% 3,92
|
|ASELS
|32,34
|772.089.306
|% 1,57
|
|TTKOM
|8,04
|700.421.854
|% 4,55
|
|KRDMD
|3,04
|2.216.668.140
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|513.639.776
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,35
|335.515.195
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,56
|368.686.762
|% 1,30
|
|TSKB
|1,27
|217.254.047
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4880
|8,5306
|% -0,93
|
|Frank
|7,1756
|7,2188
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-5,01
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.480
|-6,50
|
|Tam
|2.531
|2.545
|-6,60
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-3,30
|
|Çeyrek
|619
|623
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,11
|41,11
|0,40
|
Seans Raporu
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-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1625, 14 artarak (% 1.58 ) 104, 594
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, EGCEY, EGCYO, UZERB, EGCYH
-
17:43
TSPOR, SILVR, YKSLN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43
ALKA, KPHOL, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43
Bu seansda işlem gören 299 hisse senedinden 166 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 107 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem