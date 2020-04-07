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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

07.04.2020 15:45
GÜNCEL HABERLER



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Ocak-Mart 2020 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
881 881 881 881
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
41.839 41.839 41.839 41.839
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
42.720 42.720 42.720 42.720
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
35.253.284 35.253.284 35.253.284 35.253.284
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,12118019 % 0,12118019 % 0,12118019 % 0,12118019



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835877


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,42 153.906.616 % 10,00  
BFREN 214,50 3.297.341 % 10,00  
IDEAS 2,42 241.660 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.107.583 % 10,00  
METAL 0,88 23.726 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3216 8,3633 % 0,72  
Frank 6,9339 6,9757 % 0,55  
Riyal 1,7899 1,7989 % -0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.652 1.654 -8,49  
Altın Gr. 358 358 -4,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,15 15,19 0,16  
Gümüş Gr. 3,29 3,30 0,03  
B. Petrol 33,70 33,70 0,65  
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