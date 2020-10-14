***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
14.10.2020 12:53
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2020 2020 2020 2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
881 2.708 3.589 0 3.589 3.589
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
41.839 43.141 84.980 39.462 124.442 124.442
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
42.720 45.849 88.569 39.462 128.031 128.031
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
35.253.284 36.551.712 35.902.498 36.917.424 36.243.276 36.243.276
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,12118019 % 0,12543598 % 0,24669314 % 0,10689261 % 0,35325449 % 0,35325449
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881484
BIST
15:501.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.185
En Düşük
1.173
15:507,9315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
15:509,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
15:50486,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,26
|Açılış
|: 486,80
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,13
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler15:48
|ESEN
|12,43
|1.046.730
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|127.933.516
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|3.465.896
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|65.196.287
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.567.535
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,81
|4.964.589.129
|% 5,95
|
|TUPRS
|83,75
|2.247.510.091
|% 4,43
|
|ODAS
|3,69
|1.719.887.381
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,04
|1.384.380.540
|% 8,96
|
|SISE
|6,75
|760.989.880
|% 0,15
|
|PETKM
|4,81
|4.964.589.129
|% 5,95
|
|ODAS
|3,69
|1.719.887.381
|% 3,94
|
|ZOREN
|3,04
|1.384.380.540
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|636.333.728
|% -0,52
|
|TSKB
|1,17
|288.081.043
|% 2,63
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9279
|7,9308
|% 0,15
|
|Euro
|9,3222
|9,3304
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3058
|10,3575
|% 0,91
|
|Frank
|8,6551
|8,7072
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1078
|2,1184
|% 0,15
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|16,38
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,93
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.267
|34,00
|
|Tam
|3.201
|3.281
|25,28
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,23
|
|Çeyrek
|776
|793
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,10
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,06
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:04IEYHO
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 252, 321 adet işlem
-
16:03OSTIM
Yüzde 5.64 oranında artışla 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 100, 927 adet işlem
-
16:02VKFYO
Yüzde 6.36 oranında artışla 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 839, 648 adet işlem
-
16:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, TTKOM, SAHOL
-
16:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 19 artarak (% 0.67 ) 1, 076