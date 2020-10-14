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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

14.10.2020 12:53
GÜNCEL HABERLER


% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2020 2020 2020 2020 2020 2020
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
881 2.708 3.589 0 3.589 3.589
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
41.839 43.141 84.980 39.462 124.442 124.442
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
42.720 45.849 88.569 39.462 128.031 128.031
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
35.253.284 36.551.712 35.902.498 36.917.424 36.243.276 36.243.276
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,12118019 % 0,12543598 % 0,24669314 % 0,10689261 % 0,35325449 % 0,35325449



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881484


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BIST En Aktif Hisseler15:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESEN 12,43 1.046.730 % 10,00  
TRCAS 5,28 127.933.516 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 531.400 % 10,00  
KERVN 2,42 6.135.760 % 10,00  
POLTK 356,60 3.465.896 % 9,99  
daha fazla
15:48 Alış Satış %  
Dolar 7,9279 7,9308 % 0,15  
Euro 9,3222 9,3304 % 0,26  
Sterlin 10,3058 10,3575 % 0,91  
Frank 8,6551 8,7072 % 0,40  
Riyal 2,1078 2,1184 % 0,15  
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15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 16,38  
Altın Gr. 486 486 4,93  
Cumhuriyet 3.219 3.267 34,00  
Tam 3.201 3.281 25,28  
Yarım 1.547 1.587 12,23  
Çeyrek 776 793 6,12  
Gümüş.Ons 24,45 24,49 0,32  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,10  
B. Petrol 42,50 42,50 0,06  
Seans Raporu 15:48
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