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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

12.07.2021 12:03



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Nisan-Haziran 2021 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0 % 0,0019 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02 % 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2021 2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 1.000 1.000 1.000 1.000
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
59.684 67.354 127.038 127.038 127.038
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
59.684 68.354 128.038 128.038 128.038
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
40.435.238 41.810.731 41.126.784 41.126.784 41.126.784
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,14760392 % 0,16348434 % 0,31132509 % 0,31132509 % 0,31132509



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950212


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EDATA 7,39 92.681.301 % 9,97  
YAPRK 33,82 25.451.825 % 9,66  
TKURU 214,40 2.067.899 % 8,56  
EDIP 3,43 45.350.794 % 8,54  
BANVT 63,80 2.250.571 % 8,23  
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Sterlin 11,8747 11,9343 % -0,67  
Frank 9,3392 9,3954 % -0,63  
Riyal 2,2928 2,3043 % -0,11  
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Altın Ons 1.812 1.812 6,03  
Altın Gr. 502 502 0,33  
Cumhuriyet 3.317 3.367 18,00  
Tam 3.304 3.388 21,07  
Yarım 1.597 1.639 10,19  
Çeyrek 801 819 5,10  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 -0,15  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 -0,06  
B. Petrol 75,39 75,39 0,23  
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