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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

12.10.2021 15:22



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Temmuz-Eylül 2021 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,04 % 0,02 % 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125 % 0,02 % 0,02 % 0,02
BPP (günlük)
% 0 % 0 % 0,0019 % 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015 % 0,002 % 0,0019 % 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02 % 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2021 2021 2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 1.000 1.000 869 1.869 1.869
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
59.684 67.354 127.038 70.418 197.456 197.456
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
59.684 68.354 128.038 71.287 199.325 199.325
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
40.435.238 41.810.731 41.126.784 41.763.106 41.341.222 41.341.222
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,14760392 % 0,16348434 % 0,31132509 % 0,17069372 % 0,48214588 % 0,48214588



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969811


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YEOTK 84,40 312.789.540 % 9,68  
FROTO 177,00 1.357.373.162 % 9,60  
ANELE 2,70 65.992.720 % 8,87  
KTSKR 33,52 31.899.605 % 8,69  
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Euro 10,5123 10,5189 % 0,84  
Sterlin 12,3439 12,4058 % 0,85  
Frank 9,7551 9,8138 % 0,90  
Riyal 2,4142 2,4263 % 0,52  
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Altın Ons 1.785 1.786 25,11  
Altın Gr. 520 520 8,72  
Cumhuriyet 3.439 3.491 44,00  
Tam 3.423 3.509 45,87  
Yarım 1.655 1.698 22,18  
Çeyrek 830 849 11,09  
Gümüş.Ons 23,05 23,08 0,50  
Gümüş Gr. 6,70 6,71 0,15  
B. Petrol 82,55 82,55 -0,87  
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