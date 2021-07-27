***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2021 15:50
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2021
Tescil Tarihi
26.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
TTSG:26.07.2021 Sayı:10373 Sayfa:317
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı bağımsız denetim hizmetlerinin sağlanması için seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, 26.07.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952017
BIST
17:421.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:428,5727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:4210,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:42495,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 495,52
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KATMR
|3,19
|50.696.642
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.939.692
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.960.753
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.455.494
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.034.653
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.461.954
|% -9,91
|
|EDIP
|5,15
|360.015.669
|% -7,37
|
|AVHOL
|5,44
|15.172.128
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,24
|62.836.985
|% -5,04
|
|METUR
|6,90
|105.143.575
|% -4,56
|
|GARAN
|8,19
|629.263.695
|% -0,12
|
|THYAO
|12,55
|610.869.348
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|556.092.368
|% 0,90
|
|KRDMD
|7,50
|554.617.852
|% 0,13
|
|EREGL
|18,68
|522.918.984
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,27
|314.841.169
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|556.092.368
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,57
|227.249.248
|% 0,78
|
|KARSN
|4,05
|314.030.426
|% 2,53
|
|GARAN
|8,19
|629.263.695
|% -0,12
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5664
|8,5727
|% 0,16
|
|Euro
|10,1182
|10,1238
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8436
|11,9030
|% -0,01
|
|Frank
|9,3186
|9,3747
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2773
|2,2888
|% 0,09
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|1,13
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
|B. Petrol
|73,65
|73,65
|0,13
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
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17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
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17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem
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17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TTKOM, KCHOL