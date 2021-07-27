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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.07.2021 15:50



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.06.2021
Tescil Tarihi
26.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
TTSG:26.07.2021 Sayı:10373 Sayfa:317
Açıklamalar

 Şirketimizin 2021 Yılı bağımsız denetim hizmetlerinin sağlanması için seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş, 26.07.2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952017


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Sterlin 11,8436 11,9030 % -0,01  
Frank 9,3186 9,3747 % -0,03  
Riyal 2,2773 2,2888 % 0,09  
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17:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 1,13  
Altın Gr. 495 496 0,37  
Cumhuriyet 3.281 3.331 -12,00  
Tam 3.265 3.348 -10,49  
Yarım 1.578 1.619 -5,07  
Çeyrek 792 810 -2,53  
Gümüş.Ons 24,85 24,89 0,17  
Gümüş Gr. 6,85 6,86 0,06  
B. Petrol 73,65 73,65 0,13  
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