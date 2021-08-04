***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954784BIST