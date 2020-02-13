***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 4.363.762.995 244.654.286Satışların Maliyeti17 -4.353.711.935 -242.467.783TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.051.060 2.186.503BRÜT KAR (ZARAR)10.051.060 2.186.503Genel Yönetim Giderleri18 -1.494.870 -1.260.249Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 19.791 16.960Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -38.308 -1.865ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.537.673 941.349TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 5.009 -5.387FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.542.682 935.962SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.542.682 935.962SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.542.682 935.962DÖNEM KARI (ZARARI)8.542.682 935.962Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.542.682 935.962Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kazanç 21 0,42720000 0,04680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.947.692 -34.469Dönem Karı (Zararı)8.542.682 935.962Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.542.682 935.962Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler356.149 98.548Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 101.602 89.722Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.247 33.754Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 10.939 33.754Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 38.308Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler205.300 -24.928Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 205.300 -24.928İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.048.861 -1.068.979Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.262.560İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.262.560Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 8.047.275 -1.619.630Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.332 -267İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -9.332 -267Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -260 -2.017Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.116 17.116İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 7.116 17.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 2.957 12.677Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.105 -739.418İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.105 -739.418Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.947.692 -34.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.000 -256.505Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -6.000 -256.505FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.200.000 -450.001İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriÖdenen Temettüler-200.000 -450.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 14.741.692 -740.975NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.741.692 -740.975DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.134.381 7.875.356DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.876.073 7.134.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 21.883.008 7.367.445Finansal Yatırımlar11.636.996 19.663.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar11.636.996 19.663.442Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 11.636.996 19.663.442Diğer Alacaklar11.179 1.847İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.179 1.847Peşin Ödenmiş Giderler2.277 2.017İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.277 2.017ARA TOPLAM33.533.460 27.034.751TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.533.460 27.034.751DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 190.124 285.676Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 50TOPLAM DURAN VARLIKLAR190.124 285.726TOPLAM VARLIKLAR33.723.584 27.320.477KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar29.818 22.702İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 29.818 22.702Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 10.365 9.222Diğer Borçlar15.284 14.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 15.284 14.179Kısa Vadeli Karşılıklar14 70.673 30.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 32.365 30.551Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 0ARA TOPLAM126.140 76.654TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER126.140 76.654UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 146.026 116.412TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER146.026 116.412TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER272.166 193.066ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.451.418 27.127.411Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -2.000.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-37.190 -18.515Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.190 -18.515Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -37.190 -18.515Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 3.864.916 478.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 3.081.010 5.731.317Net Dönem Karı veya Zararı8.542.682 935.962TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.451.418 27.127.411TOPLAM KAYNAKLAR33.723.584 27.320.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647Transferler15 116.393 2.195.793 -2.312.186 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -11.197 11.197 11.197Dönem Karı (Zararı)935.962 935.962 935.962Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -450.001 -450.001 -450.001Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411Transferler15 3.386.269 -2.450.307 -935.962Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -18.675 -18.675 -18.675Dönem Karı (Zararı)8.542.682 8.542.682 8.542.682Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -200.000 -200.000 -200.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.542.682 935.962DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.675 -11.197Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -18.675 -11.197Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.675 -11.197TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.524.007 924.765Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları8.524.007 924.765http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818909BIST