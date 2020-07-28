***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 39.368.296 1.772.526.229 22.092.300 1.212.963.957Satışların Maliyeti17 -35.762.168 -1.766.080.041 -17.527.994 -1.208.629.811TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.606.128 6.446.188 4.564.306 4.334.146BRÜT KAR (ZARAR)3.606.128 6.446.188 4.564.306 4.334.146Genel Yönetim Giderleri18 -756.044 -772.956 -348.073 -286.659Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 10.480 9.093 5.529 5.184ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.860.564 5.682.325 4.221.762 4.052.671TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 204 4.849 -38 -244FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427DÖNEM KARI (ZARARI)2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 21 0,14300000 0,28440000 0,21110000 0,20260000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.234.801 12.827.518Dönem Karı (Zararı)2.860.768 5.687.174Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.860.768 5.687.174Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.358 25.114Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 33.730 50.776Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.269 -14.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 4.269 -14.052Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-32.641 -11.610Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -32.641 -11.610İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.368.675 7.115.230Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 2.352.192 7.121.044Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.994 -251İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -22.994 -251Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -10.466 -6.995Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.234 1.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.234 1.668Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 15.771 6.150Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.938 -6.386İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 32.938 -6.386Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.234.801 12.827.518YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.544 -3.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -2.544 -3.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI350.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları2.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 2.000.000Ödenen Temettüler-1.650.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 5.582.257 12.824.518NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.582.257 12.824.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.883.008 7.367.445DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.465.265 20.191.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 27.478.891 21.883.008Finansal Yatırımlar9.303.819 11.636.996Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.303.819 11.636.996Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 9.303.819 11.636.996Diğer Alacaklar34.173 11.179İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 34.173 11.179Peşin Ödenmiş Giderler12.743 2.277İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 12.743 2.277ARA TOPLAM36.829.626 33.533.460TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR36.829.626 33.533.460DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 158.938 190.124TOPLAM DURAN VARLIKLAR158.938 190.124TOPLAM VARLIKLAR36.988.564 33.723.584KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar31.052 29.818İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 31.052 29.818Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.038 10.365Diğer Borçlar48.222 15.284İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 48.222 15.284Kısa Vadeli Karşılıklar14 85.771 70.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 47.463 32.365Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM176.083 126.140TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER176.083 126.140UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 156.884 146.026TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER156.884 146.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER332.967 272.166ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.655.597 33.451.418Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-43.779 -37.190Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.779 -37.190Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -43.779 -37.190Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 951.766 3.864.916Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 12.886.842 3.081.010Net Dönem Karı veya Zararı2.860.768 8.542.682TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.655.597 33.451.418TOPLAM KAYNAKLAR36.988.564 33.723.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Za