***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2020 18:10
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 39.368.296 1.772.526.229 22.092.300 1.212.963.957
Satışların Maliyeti
17 -35.762.168 -1.766.080.041 -17.527.994 -1.208.629.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.606.128 6.446.188 4.564.306 4.334.146
BRÜT KAR (ZARAR)
3.606.128 6.446.188 4.564.306 4.334.146
Genel Yönetim Giderleri
18 -756.044 -772.956 -348.073 -286.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 10.480 9.093 5.529 5.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.860.564 5.682.325 4.221.762 4.052.671
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 204 4.849 -38 -244
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- 21 0,14300000 0,28440000 0,21110000 0,20260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.234.801 12.827.518
Dönem Karı (Zararı)
2.860.768 5.687.174
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.860.768 5.687.174
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.358 25.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 33.730 50.776
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.269 -14.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.269 -14.052
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-32.641 -11.610
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -32.641 -11.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.368.675 7.115.230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 2.352.192 7.121.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.994 -251
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -22.994 -251
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -10.466 -6.995
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.234 1.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.234 1.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 15.771 6.150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.938 -6.386
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 32.938 -6.386
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.234.801 12.827.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.544 -3.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -2.544 -3.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
350.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 2.000.000
Ödenen Temettüler
-1.650.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 5.582.257 12.824.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.582.257 12.824.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.883.008 7.367.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.465.265 20.191.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.478.891 21.883.008
Finansal Yatırımlar
9.303.819 11.636.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.303.819 11.636.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 9.303.819 11.636.996
Diğer Alacaklar
34.173 11.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 34.173 11.179
Peşin Ödenmiş Giderler
12.743 2.277
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.743 2.277
ARA TOPLAM
36.829.626 33.533.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.829.626 33.533.460
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
11 158.938 190.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.938 190.124
TOPLAM VARLIKLAR
36.988.564 33.723.584
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
31.052 29.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 31.052 29.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.038 10.365
Diğer Borçlar
48.222 15.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 48.222 15.284
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 85.771 70.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 47.463 32.365
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
176.083 126.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.083 126.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 156.884 146.026
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.884 146.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
332.967 272.166
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.655.597 33.451.418
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.779 -37.190
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.779 -37.190
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -43.779 -37.190
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 951.766 3.864.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 12.886.842 3.081.010
Net Dönem Karı veya Zararı
2.860.768 8.542.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.655.597 33.451.418
TOPLAM KAYNAKLAR
36.988.564 33.723.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Za