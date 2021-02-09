***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 108.147.495 154.262.995Satışların Maliyeti17 -100.655.226 -144.211.935TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.492.269 10.051.060BRÜT KAR (ZARAR)7.492.269 10.051.060Genel Yönetim Giderleri18 -1.523.400 -1.494.870Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 21.739 19.791Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -38.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.990.608 8.537.673TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 -2.085 5.009FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.988.523 8.542.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.988.523 8.542.682SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.988.523 8.542.682DÖNEM KARI (ZARARI)5.988.523 8.542.682Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.988.523 8.542.682Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 21 0,29940000 0,42710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.887.619 16.947.692Dönem Karı (Zararı)5.988.523 8.542.682Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.988.523 8.542.682Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler63.476 356.149Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 63.632 101.602Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.654 49.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 15.654 10.939Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.308Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.810 205.300Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -15.810 205.300İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.835.620 8.048.861Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 2.849.177 8.047.275Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.379 -9.332İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -30.379 -9.332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -287 -260Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.520 7.116İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.520 7.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 16.922 2.957Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.333 1.105İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -3.333 1.105Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.887.619 16.947.692YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.965 -6.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -4.965 -6.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI350.000 -2.200.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları2.000.000 -2.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 2.000.000 -2.000.000Ödenen Temettüler-1.650.000 -200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 9.232.654 14.741.692NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.232.654 14.741.692DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.883.008 7.134.381DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.115.662 21.876.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 31.131.472 21.883.008Finansal Yatırımlar8.787.819 11.636.996Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.787.819 11.636.996Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 8.787.819 11.636.996Diğer Alacaklar41.558 11.179İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 39.141 6.749İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.417 4.430Peşin Ödenmiş Giderler2.564 2.277İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.564 2.277ARA TOPLAM39.963.413 33.533.460TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.963.413 33.533.460DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 131.457 190.124TOPLAM DURAN VARLIKLAR131.457 190.124TOPLAM VARLIKLAR40.094.870 33.723.584KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar33.338 29.818İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 33.338 29.818Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.720 10.365Diğer Borçlar11.951 15.284İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 11.951 15.284Kısa Vadeli Karşılıklar14 86.240 70.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 47.932 32.365Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM143.249 126.140TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER143.249 126.140UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 176.750 146.026TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER176.750 146.026TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER319.999 272.166ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.774.871 33.451.418Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Geri Alınmış Paylar (-)15 -2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-52.260 -37.190Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-52.260 -37.190Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -52.260 -37.190Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 951.766 3.864.916Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 12.886.842 3.081.010Net Dönem Karı veya Zararı5.988.523 8.542.682TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.774.871 33.451.418TOPLAM KAYNAKLAR40.094.870 33.723.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411Transferler15 3.386.269 -2.450.307 -935.962 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -18.675 -18.675 -18.675Dönem Karı (Zararı)8.542.682 8.542.682 8.542.682Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -200.000 -200.000 -200.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418Transferler15 -2.913.150 11.455.832 -8.542.682Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -15.070 -15.070 -15.070Dönem Karı (Zararı)5.988.523 5.988.523 5.988.523Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.988.523 8.542.682DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.070 -18.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -15.070 -18.675Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.070 -18.675TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.973.453 8.524.007Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.973.453 8.524.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908723BIST