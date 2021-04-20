***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 33.260.026 17.275.996Satışların Maliyeti17 -31.675.290 -18.234.174TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.584.736 -958.178BRÜT KAR (ZARAR)1.584.736 -958.178Genel Yönetim Giderleri18 -460.745 -407.971Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 5.987 4.951ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.129.978 -1.361.198TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 -1.185 242FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.128.793 -1.360.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.128.793 -1.360.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.128.793 -1.360.956DÖNEM KARI (ZARARI)1.128.793 -1.360.956Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.128.793 -1.360.956Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)/ 21 5,64000000 -6,80000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.891.490 59.990Dönem Karı (Zararı)1.128.793 -1.360.956Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.128.793 -1.360.956Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.417 19.892Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 15.034 18.632Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.557 8.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.557 8.507Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-20.008 -7.247Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -20.008 -7.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.765.114 1.401.054Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 5.767.560 2.125.178Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-709.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -709.980Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.867 -8.943İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -9.867 -8.943Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -24.082 -20.063Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler941 -1.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 941 -1.363Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 29.567 17.432Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler995 -1.207İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 995 -1.207Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.891.490 59.990YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -2.544Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -2.544FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -684.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -684.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -684.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 6.891.490 -626.554NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.891.490 -626.554DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.131.472 21.883.008DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.022.962 21.256.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 38.042.970 31.131.472Finansal Yatırımlar3.020.259 8.787.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.020.259 8.787.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 3.020.259 8.787.819Diğer Alacaklar51.425 41.558İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 48.475 39.141İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.950 2.417Peşin Ödenmiş Giderler26.646 2.564İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 26.646 2.564ARA TOPLAM41.141.300 39.963.413TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.141.300 39.963.413DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 116.423 131.457TOPLAM DURAN VARLIKLAR116.423 131.457TOPLAM VARLIKLAR41.257.723 40.094.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar34.279 33.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 34.279 33.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 12.818 11.720Diğer Borçlar12.946 11.951İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 12.946 11.951Kısa Vadeli Karşılıklar14 114.709 86.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 76.401 47.932Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM174.752 143.249TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER174.752 143.249UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 191.399 176.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER191.399 176.750TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER366.151 319.999ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.891.572 39.774.871Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-64.352 -52.260Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-64.352 -52.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -64.352 -52.260Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 951.766 951.766Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 18.875.365 12.886.842Net Dönem Karı veya Zararı1.128.793 5.988.523TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.891.572 39.774.871TOPLAM KAYNAKLAR41.257.723 40.094.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418Transferler15 -656.000 9.198.682 -8.542.682 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -8.424 -8.424 -8.424Dönem Karı (Zararı)-1.360.956 -1.360.956 -1.360.956Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 -684.000 -684.000 -684.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -2.684.000 -45.614 3.208.916 12.279.692 -1.360.956 31.398.038 31.398.038Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871Transferler15 5.988.523 -5.988.523Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -12.092 -12.092 -12.092Dönem Karı (Zararı)1.128.793 1.128.793 1.128.793Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -64.352 951.766 18.875.365 1.128.793 40.891.572 40.891.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.128.793 -1.360.956DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.092 -8.424Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -12.092 -8.424Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.092 -8.424TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.116.701 -1.369.380Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.116.701 -1.369.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929760BIST