***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 103.049.765 39.368.296 69.789.739 22.092.300Satışların Maliyeti17 -99.519.943 -35.762.168 -67.844.653 -17.527.994TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.529.822 3.606.128 1.945.086 4.564.306BRÜT KAR (ZARAR)3.529.822 3.606.128 1.945.086 4.564.306Genel Yönetim Giderleri18 -900.783 -756.044 -440.038 -348.073Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 11.495 10.480 5.508 5.529ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.640.534 2.860.564 1.510.556 4.221.762TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.483 204 -122 -38FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724DÖNEM KARI (ZARARI)2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)/ 21 0,13000000 0,14000000 0,08000000 0,21000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.810.404 5.234.801Dönem Karı (Zararı)2.642.017 2.860.768Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.642.017 2.860.768Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.440 5.358Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 30.118 33.730Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.557 4.269Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.557 4.269Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-23.235 -32.641Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -23.235 -32.641İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.157.947 2.368.675Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 8.058.111 2.352.192Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.262 -22.994İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -7.262 -22.994Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -15.525 -10.466Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.212 1.234İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.212 1.234Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 31.290 15.771Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler89.121 32.938İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 89.121 32.938Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.810.404 5.234.801YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.999 -2.544Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -2.999 -2.544FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 350.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 2.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 2.000.000Ödenen Temettüler-1.650.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 10.807.405 5.582.257NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.807.405 5.582.257DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.131.472 21.883.008DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.938.877 27.465.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 41.962.112 31.131.472Finansal Yatırımlar729.708 8.787.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar729.708 8.787.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 729.708 8.787.819Diğer Alacaklar48.820 41.558İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 46.030 39.141İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.790 2.417Peşin Ödenmiş Giderler18.089 2.564İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 18.089 2.564ARA TOPLAM42.758.729 39.963.413TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.758.729 39.963.413DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 104.338 131.457TOPLAM DURAN VARLIKLAR104.338 131.457TOPLAM VARLIKLAR42.863.067 40.094.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar35.550 33.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 35.550 33.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 13.240 11.720Diğer Borçlar101.072 11.951İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 101.072 11.951Kısa Vadeli Karşılıklar14 116.010 86.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 77.702 47.932Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM265.872 143.249TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER265.872 143.249UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 190.677 176.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER190.677 176.750TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER456.549 319.999ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.406.518 39.774.871Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-62.630 -52.260Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62.630 -52.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -62.630 -52.260Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 951.766 951.766Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 18.875.365 12.886.842Net Dönem Karı veya Zararı2.642.017 5.988.523TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.406.518 39.774.871TOPLAM KAYNAKLAR42.863.067 40.094.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418Transferler15 -2.913.150 11.455.832 -8.542.682 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -6.589 -6.589 -6.589Dönem Karı (Zararı)2.860.768 2.860.768 2.860.768Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 -43.779 951.766 12.886.842 2.860.768 36.655.597 36.655.597Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871Transferler15 5.988.523 -5.988.523Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -10.370 -10.370 -10.370Dönem Karı (Zararı)2.642.017 2.642.017 2.642.017Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -62.630 951.766 18.875.365 2.642.017 42.406.518 42.406.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.642.017 2.860.768 1.510.434 4.221.724DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.370 -6.589 1.722 1.835Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -10.370 -6.589 1.722 1.835Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.370 -6.589 1.722 1.835TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.631.647 2.854.179 1.512.156 4.223.559Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.631.647 2.854.179 1.512.156 4.223.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954779BIST