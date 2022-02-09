***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









3.570.930 5.988.523DÖNEM KARI (ZARARI)3.570.930 5.988.523Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.570.930 5.988.523Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.312.886 8.887.619Dönem Karı (Zararı)3.570.930 5.988.523Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.570.930 5.988.523Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler72.135 63.476Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 60.771 63.632Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27.747 15.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 27.747 15.654Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-16.383 -15.810Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -16.383 -15.810İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.669.821 2.835.620Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 1.629.081 2.849.177Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.878 -30.379İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 30.878 -30.379Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 1.588 -287Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.393 3.520İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 10.393 3.520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -2.998 16.922Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler879 -3.333İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 879 -3.333Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.312.886 8.887.619YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.622 -4.965Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -14.622 -4.965FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.150.000 350.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 2.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 2.000.000Ödenen Temettüler-1.150.000 -1.650.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 4.148.264 9.232.654NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.148.264 9.232.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ31.131.472 21.883.008DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.279.736 31.115.662Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 35.296.119 31.131.472Finansal Yatırımlar7.158.738 8.787.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar7.158.738 8.787.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 7.158.738 8.787.819Diğer Alacaklar10.680 41.558İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 7.796 39.141İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.884 2.417Peşin Ödenmiş Giderler976 2.564İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 976 2.564ARA TOPLAM42.466.513 39.963.413TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR42.466.513 39.963.413DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 85.308 131.457TOPLAM DURAN VARLIKLAR85.308 131.457TOPLAM VARLIKLAR42.551.821 40.094.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar43.731 33.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 43.731 33.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 14.023 11.720Diğer Borçlar12.830 11.951İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 12.830 11.951Kısa Vadeli Karşılıklar14 80.939 86.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 42.631 47.932Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 38.308 38.308ARA TOPLAM151.523 143.249TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER151.523 143.249UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 233.161 176.750TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER233.161 176.750TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER384.684 319.999ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.167.137 39.774.871Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-80.924 -52.260Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-80.924 -52.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -80.924 -52.260Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.248.882 951.766Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 17.428.249 12.886.842Net Dönem Karı veya Zararı3.570.930 5.988.523TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.167.137 39.774.871TOPLAM KAYNAKLAR42.551.821 40.094.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418Transferler15 -2.913.149 11.455.831 -8.542.682 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -15.070 -15.070 -15.070Dönem Karı (Zararı)5.988.523 5.988.523 5.988.523Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 2.000.000 2.000.000 2.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 0 -52.260 951.767 12.886.841 5.988.523 39.774.871 39.774.871Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -52.260 951.767 12.886.841 5.988.523 39.774.871 39.774.871Transferler15 297.115 5.691.408 -5.988.523Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -28.664 -28.664 -28.664Dönem Karı (Zararı)3.570.930 3.570.930 3.570.930Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -80.924 1.248.882 17.428.249 3.570.930 42.167.137 42.167.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.570.930 5.988.523DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-28.664 -15.070Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -28.664 -15.070Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-28.664 -15.070TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.542.266 5.973.453Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.542.266 5.973.453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000727BIST