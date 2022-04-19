***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 9.781.674 33.260.026Satışların Maliyeti17 -6.603.654 -31.675.290TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.178.020 1.584.736BRÜT KAR (ZARAR)3.178.020 1.584.736Genel Yönetim Giderleri18 -640.943 -460.745Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 8.144 5.987ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.545.221 1.129.978TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri20 1.831 -1.185FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.547.052 1.128.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.547.052 1.128.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.547.052 1.128.793DÖNEM KARI (ZARARI)2.547.052 1.128.793Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.547.052 1.128.793Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- 0,12740000 0,05640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.278.717 6.891.490Dönem Karı (Zararı)2.547.052 1.128.793Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-153.055 -2.417Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 12 18 15.646 15.034Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-30.371 2.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 7.937 2.557Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -38.308 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-138.330 -20.008Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -138.330 -20.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.884.720 5.765.114Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 3.950.013 5.767.560Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.054.666 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.054.666 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.491 -9.867İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 8.491 -9.867Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -32.951 -24.082Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.336 941İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -6.336 941Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 25.468 29.567Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.299 995İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -5.299 995Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.278.717 6.891.490YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-998 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-998 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 5.277.719 6.891.490NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.277.719 6.891.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.296.119 31.131.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.573.838 38.022.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 40.712.168 35.296.119Finansal Yatırımlar3.208.725 7.158.738Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.208.725 7.158.738Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 3.208.725 7.158.738Ticari Alacaklar1.054.666 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.054.666 0Diğer Alacaklar2.189 10.680İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.189 7.796İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 2.884Peşin Ödenmiş Giderler33.926 976İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 33.926 976ARA TOPLAM45.011.674 42.466.513TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.011.674 42.466.513DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 70.660 85.308TOPLAM DURAN VARLIKLAR70.660 85.308TOPLAM VARLIKLAR45.082.334 42.551.821KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar37.395 43.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 37.395 43.731Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 17.947 14.023Diğer Borçlar7.531 12.830İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 7.531 12.830Kısa Vadeli Karşılıklar14 64.175 80.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 64.175 42.631Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 0 38.308ARA TOPLAM127.048 151.523TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.048 151.523UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 306.458 233.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER306.458 233.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER433.506 384.684ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.648.828 42.167.137Ödenmiş Sermaye15 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-146.285 -80.924Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-146.285 -80.924Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -146.285 -80.924Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.248.882 1.248.882Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 20.999.179 17.428.249Net Dönem Karı veya Zararı2.547.052 3.570.930TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.648.828 42.167.137TOPLAM KAYNAKLAR45.082.334 42.551.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871Transferler15 5.988.523 -5.988.523 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -12.092 -12.092 -12.092Dönem Karı (Zararı)1.128.793 1.128.793 1.128.793Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -64.352 951.766 18.875.365 1.128.793 40.891.572 40.891.572Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 20.000.000 -80.924 1.248.882 17.428.249 3.570.930 42.167.137 42.167.137Transferler15 3.570.930 -3.570.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15 -65.361 -65.361 -65.361Dönem Karı (Zararı)2.547.052 2.547.052 2.547.052Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları15 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 20.000.000 -146.285 1.248.882 20.999.179 2.547.052 44.648.828 44.648.828Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.547.052 1.128.793DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-65.361 -12.092Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -65.361 -12.092Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-65.361 -12.092TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.481.691 1.116.701Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.481.691 1.116.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022133BIST