***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 16.04.2020Genel Kurul Tarihi 13.05.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi.2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.3 - 2019 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi.4 - 2019 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.5 - 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.8 - 2019 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması.9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması.10 - Yönetim kurulu tarafından 2020 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması.11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarih ve 12233903-335.13-E.15542 sayılı yazısıyla şirketimize tebliğ edilen idari para cezasının içeriğine ilişkin ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve karara bağlanması.12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi.14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi.15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi.16 - Dilek, temenni ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2020 Çarşamba günü saat:14,00'de yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838742BIST