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***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.07.2021 15:55



***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.06.2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 27.05.2021
Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
4 - 2020 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
7 - 2020 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim kurulu tarafından 2021 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
14 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
15 - Dilek, temenni ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ekteki tutanakta yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.07.2021

Ek Açıklamalar
29.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, 26.07.2021 tarihinde tescil edilerek 26.07.2021 tarih ve 10373 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952020


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Tam 3.265 3.348 -10,49  
Yarım 1.578 1.619 -5,07  
Çeyrek 792 810 -2,53  
Gümüş.Ons 24,84 24,86 0,15  
Gümüş Gr. 6,84 6,85 0,05  
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