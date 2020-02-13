***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkEuro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkEuro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)İlgili Geri Alım Programının Tarihi15/02/2017Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 100,000 adet EUKYO hisse senedi 1,83-1,86 fiyat aralığından geri satılmıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarEUKYO 13/02/2020 45.800 % 0,229 1,83 % 9,771 49.555,6 YokturEUKYO 13/02/2020 4.200 % 0,021 1,84 % 9,75 4.586,4 YokturEUKYO 13/02/2020 41.788 % 0,20894 1,85 % 9,54106 46.050,38 YokturEUKYO 13/02/2020 8.212 % 0,04106 1,86 % 9,5 9.131,74 Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818891BIST