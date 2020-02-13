***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
13.02.2020 18:20
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15/02/2017
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 100,000 adet EUKYO hisse senedi 1,83-1,86 fiyat aralığından geri satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EUKYO 13/02/2020 45.800 % 0,229 1,83 % 9,771 49.555,6 Yoktur
EUKYO 13/02/2020 4.200 % 0,021 1,84 % 9,75 4.586,4 Yoktur
EUKYO 13/02/2020 41.788 % 0,20894 1,85 % 9,54106 46.050,38 Yoktur
EUKYO 13/02/2020 8.212 % 0,04106 1,86 % 9,5 9.131,74 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818891
BIST