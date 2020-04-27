***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
27.04.2020 18:15
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15/02/2017
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 400,000 adet EUKYO hisse senedi 1,99-2,02 fiyat aralığından geri satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EUKYO 27/04/2020 166.280 % 0,83 1,99 % 10,16 205.909,26 Yoktur
EUKYO 27/04/2020 33.720 % 0,16 2 % 10 40.952,94 Yoktur.
EUKYO 27/04/2020 50.000 % 0,25 2,01 % 9,75 61.225 Yoktur.
EUKYO 27/04/2020 150.000 % 0,75 2,02 % 9 185.175 Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840406
BIST