***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
28.04.2020 20:56
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
15/02/2017
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 800,000 adet EUKYO hisse senedi 1,99-2,12 fiyat aralığından geri satılmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EUKYO 28/04/2020 34.855 % 0,17 1,99 % 8,82 44.265,85 Yoktur
EUKYO 28/04/2020 118.956 % 0,59 2,03 % 8,23 155.832,36 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 171.794 % 0,85 2,04 % 7,37 225.255,98 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 67.986 % 0,33 2,05 % 7,03 89.061,66 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 56.409 % 0,28 2,06 % 6,75 74.459,88 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 91.554 % 0,45 2,07 % 6,29 123.013,44 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 120.551 % 0,6 2,08 % 5,68 165.156,08 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 25.861 % 0,12 2,09 % 5,56 35.690,77 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 10.884 % 0,05 2,1 % 5,51 15.129,85 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 1.150 % 0,005 2,11 % 5,5 1.610,12 Yoktur.
EUKYO 28/04/2020 100.000 % 0,5 2,12 % 5 141.010 Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840952
BIST