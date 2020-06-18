***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkEuro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkEuro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)İlgili Geri Alım Programının Tarihi15/02/2017Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz paylarının geri alımı kapsamında alınan 800,000 adet EUKYO hisse senedi 2,03-2,08 fiyat aralığından geri satılmıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarEUKYO 18/06/2020 75.321 % 0,37 2,03 % 3,62 94.151,25 YokturEUKYO 18/06/2020 24.679 % 0,12 2,04 % 3,5 31.095,54 Yoktur.EUKYO 18/06/2020 384.705 % 1,92 2,05 % 1,58 496.240,09 Yoktur.EUKYO 18/06/2020 15.295 % 0,07 2,06 % 1,5 19.927,86 Yoktur.EUKYO 18/06/2020 180.000 % 0,9 2,07 % 0,6 223.956 Yoktur.EUKYO 18/06/2020 120.000 % 0,6 2,08 % 0 150.504 Yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851862BIST