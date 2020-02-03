***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriCLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,06 0,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,43 6,19 301.235,74 4,1 0,83EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.131.519 1,14 1,55 3.303.854,45 45 9,12HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,41 0,08SISE SİSE CAM SANAYİ A.Ş TRASISEW91Q3 0,75 2,93 5,56 4,21 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEKYO00019 2.000.000 0,74 1,85 3.700.000 50,39 10,22EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimARDYZ ARD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TREARDY00023 368 5,3 5,3 1.950,4 0,03 0,01SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 4.200.552,65 7.342.144,8 20,28 20,28B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTRSARCL22117 ARÇELİK A.Ş. 12/02/2021 TRSARCL22117 3,56 4 1.030.000 1 15/02/2019 14,01 1,04 1.071.457,86 16,06 2,96TRSAYGZ62110 AYGAZ A.Ş. 18/06/2021 TRAAYGZ62110 2,93 4 568.000 1 21/06/2019 12,9 1 572.170,35 8,57 1,58TRSAYGZ82118 AYGAZ A.Ş. 04/08/2021 TRSAYGZ82118 3,61 4 400.000 1 07/08/2019 15,26 1,35 414.097,95 6,21 1,14TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 800.000 1 26/03/2018 17,13 1,05 843.347,73 12,64 2,33TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 2,74 4 1.700.000 1 25/01/2019 11,44 1 1.705.078,2 25,55 4,71TRSERGL52117 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. 28/05/2021 TRSERGL52117 3,39 4 2.000.000 1 31/05/2019 13,47 1,03 2.067.106,3 30,98 5,71Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 6.498.000 598BIST