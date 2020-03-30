***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞIKOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOAL00014 975 51,35 61,9 60.352,5 0,93 0,18KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TREKOZA00014 6.622 7,56 8,89 58.869,58 0,9 0,18İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriSODA SODA SANAYİİ A.Ş. TRASODAS91E5 11.086 4,52 4,8 53.212,8 0,82 0,16PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. TRAPETKM91E0 17.123 2,92 3,01 51.540,23 0,79 0,15CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,07 0,01TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E8 1.700 67,35 76 129.200 1,99 0,38Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMR91G7 27.322 1,83 1,88 51.365,36 0,79 0,15EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 6.693 7,48 7,33 49.059,69 0,75 0,15Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TRATOASO91H3 2.972 16,99 16,5 49.038 0,75 0,15FROTO FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 1.175 46,27 48,7 57.222,5 0,88 0,17ARCLK ARÇELİK A.Ş. TRAARCLK91H5 4.051 12,37 13,4 54.283,4 0,83 0,16Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretBIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. TREBIMM00018 953 52,45 50 47.650 0,73 0,14Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 6.329 7,91 TRSTPRS12115 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22/01/2021 TRSTPRS12115 2,74 4 1.700.000 1 25/01/2019 11,85 1,01 1.728.763,58 30,06 5,15Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 5.698.000 5.750.280,65 100 17,12B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 30/03/2020 TRT020823T11 9,55 15.512.166,44 2,01 27/03/2020 10,02 7.709.370 2,01 15.512.166,44 72,75 46,19REPO 30/03/2020 TRT111120T18 9,55 4.503.532,19 1,04 27/03/2020 10,02 4.286.755 1,05 4.503.532,19 21,12 13,41REPO 30/03/2020 TRT140421T13 9,56 1.000.785,75 0,87 27/03/2020 10,03 1.143.560 0,87 1.000.785,75 4,69 2,98BPP 30/03/2020 BPP 9,4 306.236,42 0 27/03/2020 9,85 49523 0 236,42 306.236,42 1,44 0,91GRUP TOPLAMI- 21.322.720,8 21.322.720,8 100 63,5ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 31.949.840,45 33.580.662,44 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ33.580.662,32 % 0 % 100,16B. HAZIR DEĞERLER12.404,57 % 0 % 0,04a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar12.404,57 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)41.122,28 % 0 % 0,12a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar41.122,28 % 100 % 0,12Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)183.943,76 % 0 % 0,55D. BORÇLAR (-)-290.098,12 % 0 -% 0,87a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-26.615,17 % 9,17 -% 0,08c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-263.482,95 % 90,83 -% 0,79NET VARLIK DEĞERİ33.528.034,81 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,6764 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27.03.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833077BIST