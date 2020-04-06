***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 13.409 82.179,21 1,23 0,24Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 34.015 8.198 170.339,52 2,55 0,5Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan Ticaret- 953 47.840,6 0,72 0,14Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 1.429 15.197,97 0,23 0,04Haberleşme- 11.791 99.000,99 1,48 0,29DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 72.341 280.765,22 4,2 0,82Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 2.520.910,66 3.040.165,61 45,49 8,84Diğer Mali Kuruluşlar- 4.255 57.399,95 0,86 0,17Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım Ortaklığı- 2.200.000 2.728.000 40,82 7,93EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunma- 2.443 56.677,6 0,85 0,16DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 4.869.744,66 6.682.664,89 100 19,43B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili 6.498.000 6.611.088,28 100 20,26Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 5.698.000 5.762.470,74 100 16,75C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 21.516.500,01 21.516.500,01 100 62,54BPP 440.332,71 440.332,71 100 1,28GRUP TOPLAMI- 21.956.832,72 21.956.832,72 100 63,82ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 32.524.577,38 34.401.968,35 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.401.968,23 % 0 % 99,98B. HAZIR DEĞERLER3.320,26 % 0 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar3.320,26 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)95.262,31 % 0 % 0,28a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar42.012,31 % 44,1 % 0,12Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)164.729,23 % 0 % 0,48D. BORÇLAR (-)-257.890,63 % 0 -% 0,75a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-4.813,29 % 1,87 -% 0,01c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-253.077,34 % 98,13 -% 0,74NET VARLIK DEĞERİ34.407.389,4 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer1,7204 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.04.2020 tarihli haftalık rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834891BIST