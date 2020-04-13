***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.04.2020 09:35
***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Topra
12:2396.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 285,16
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.797
En Düşük
95.019
12:236,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0724
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:237,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0884
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:23367,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,31
|Açılış
|: 367,80
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.350.941
|% 9,99
|
|BANVT
|18,40
|19.248.864
|% 9,98
|
|RTALB
|7,16
|2.970.597
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.405.823
|% 9,97
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.951.585
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,18
|837.715.699
|% 3,88
|
|PGSUS
|54,95
|474.914.439
|% 7,85
|
|GARAN
|8,53
|381.975.260
|% -1,16
|
|ASELS
|25,04
|184.837.556
|% -0,24
|
|TSPOR
|4,56
|162.874.870
|% 6,05
|
|THYAO
|10,18
|837.715.699
|% 3,88
|
|CEMAS
|1,01
|77.096.867
|% 7,45
|
|IHLAS
|0,64
|40.315.710
|% 3,23
|
|YKBNK
|2,03
|118.709.952
|% -1,46
|
|AVOD
|1,89
|96.340.011
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4400
|8,4823
|% 1,50
|
|Frank
|6,9752
|7,0173
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7943
|1,8033
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.690
|3,56
|
|Altın Gr.
|367
|367
|3,77
|
|Cumhuriyet
|2.349
|2.405
|25,10
|
|Tam
|2.415
|2.475
|29,60
|
|Yarım
|1.175
|1.204
|12,60
|
|Çeyrek
|589
|602
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,31
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,26
|31,26
|-0,22
|